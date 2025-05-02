Residencia Residencia doble

Apartamento de una habitación frente al mar en venta en Radhime, Vlore, Albania. Ideal como apartamento vacacional con piscina y alta rentabilidad. Ubicación perfecta, junto a la playa, en la nueva residencia Twin Resort. Diseñado hasta el último detalle para ofrecerle alta calidad, innovación, elegancia y una vida confortable. En el corazón de la bahía de Vlore, cerca de las montañas, a poca distancia de otros lugares de la Riviera albanesa y, al mismo tiempo, lejos del bullicio de la ciudad. ¡Hágalo suyo y viva la vida al máximo!