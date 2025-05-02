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Residencia Residencia doble

Orikum, Albania
de
$96,701
VAT
de
$3,192/m²
;
17
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ID: 33938
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 001
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 16/7/26

Localización

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Vlore
  • Ciudad
    Orikum

Sobre el complejo

Apartamento de una habitación frente al mar en venta en Radhime, Vlore, Albania. Ideal como apartamento vacacional con piscina y alta rentabilidad. Ubicación perfecta, junto a la playa, en la nueva residencia Twin Resort. Diseñado hasta el último detalle para ofrecerle alta calidad, innovación, elegancia y una vida confortable. En el corazón de la bahía de Vlore, cerca de las montañas, a poca distancia de otros lugares de la Riviera albanesa y, al mismo tiempo, lejos del bullicio de la ciudad. ¡Hágalo suyo y viva la vida al máximo! 

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Localización en el mapa

Orikum, Albania
Alimentación
Transporte
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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Residencia Residencia doble
Orikum, Albania
de
$96,701
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