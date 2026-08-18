RED EXPERTS CO., LTD.

Sobre la agencia

RED Expertos es una agencia inmobiliaria en Phuket especializada en la selección de bienes raíces residenciales e inversiones en Tailandia.

Acompañamos al cliente en todas las etapas de la compra: desde la definición de objetivos y estrategia de inversión a la selección del objeto, negociaciones con el desarrollador, verificación legal, procesamiento de transacciones y soporte postventa.

Nuestro trabajo se basa en un enfoque analítico, conocimiento profundo del mercado local y un enfoque en la experiencia del cliente de calidad al comprar bienes raíces en el extranjero.