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RED EXPERTS CO., LTD.

Tailandia,
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Agencia inmobiliaria
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2023
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English, Русский
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Sobre la agencia

RED Expertos es una agencia inmobiliaria en Phuket especializada en la selección de bienes raíces residenciales e inversiones en Tailandia.

Acompañamos al cliente en todas las etapas de la compra: desde la definición de objetivos y estrategia de inversión a la selección del objeto, negociaciones con el desarrollador, verificación legal, procesamiento de transacciones y soporte postventa.

Nuestro trabajo se basa en un enfoque analítico, conocimiento profundo del mercado local y un enfoque en la experiencia del cliente de calidad al comprar bienes raíces en el extranjero.

Servicios
  • Selección de propiedades de inversión en Phuket
  • Selección de bienes raíces para su propia vida
  • Consultas sobre el mercado y la estrategia de inversión
  • Análisis de áreas, proyectos y desarrolladores
  • Negociaciones con desarrolladores y acuerdo de términos de compra
  • Inspección jurídica del objeto y los documentos
  • Apoyo total a la transacción
  • Organización de la compra remota
  • Apoyo post-venta
  • Control de la construcción y transferencia de la instalación
  • Asistencia con la empresa de operación y gestión
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