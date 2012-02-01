  1. Realting.com
RPT

Belarús, Liesnia
Company type
Empresa de TI
En la plataforma
2 años 6 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski
Página web
realtyprotech.com
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Realty Pro Technology es una empresa que ofrece soluciones tecnológicas avanzadas y soporte de marketing para desarrolladores y agencias inmobiliarias especializadas en la venta de nuevos edificios. Con la ayuda de RTP, los participantes del mercado inmobiliario profesional pueden optimizar el proceso de ventas, atraer más compradores potenciales y fortalecer su posición en el mercado inmobiliario.

Servicios

Realty Pro La tecnología proporciona herramientas y recursos para una nueva comercialización eficaz de edificios. El complejo de servicios incluye la creación de sitios web profesionales, campañas publicitarias, estrategias de redes sociales y otras herramientas de marketing. Los desarrolladores pueden utilizar estas herramientas para atraer a más compradores potenciales y aumentar la visibilidad de sus propiedades, lo que en última instancia conduce a un acuerdo.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 15:03
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
