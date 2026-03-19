PLC Real Estate

53 European Home Place, Moo 11, Nongprue, Banglamung, Chonburi, Thailand 20150
;
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2018
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Página web
plcthaiproperty.com/
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Experiencia Puedes confiar en: PLC Inmobiliaria

Desde 2018, PLC Real Estate ha sido una piedra angular del mercado inmobiliario de Tailandia, construido sobre una base de más de 20 años de experiencia internacional en bienes raíces, construcción e inversión.

Mientras nuestro nombre ha evolucionado para reflejar nuestro crecimiento, nuestra misión central sigue sin cambios: proporcionar un servicio profesional sin rival que pone al cliente primero. No sólo encontramos propiedades; construimos relaciones duraderas basadas en la transparencia, la integridad jurídica y una pasión profunda por el paisaje inmobiliario tailandés.

Por qué elegir PLC ¿Inmobiliario?

  • Registro de Pista Provenida: Con presencia en Tailandia desde 2018, traemos dominio del mercado local combinado con dos décadas de experiencia en la industria de alto nivel de Inglaterra y más allá.

  • Un toque personal: Nos enorgullecemos de la atención al cliente a nivel boutique. Comprendemos que comprar, vender o desarrollar bienes es un evento vital significativo, y tratamos cada transacción con la atención individual que merece.

  • Total de bienes Soluciones: Más allá de las ventas y alquileres estándar, aprovechamos nuestros antecedentes de construcción y renovación para ofrecer un enfoque de 360 grados a la propiedad, desde consultoría de inversión a asistencia legal y de escritura de títulos.

  • Local Expertise, Global Standards: Basado en Pattaya y Jomtien, ofrecemos los estándares profesionales que usted espera con el conocimiento local "en el terreno" que usted necesita.

Nuestra filosofía: "Expertise abarca décadas, servicio adaptado para hoy. Hemos estado encontrando casas y asegurando inversiones en Tailandia desde 2018, y estamos empezando".

Servicios

🏘️ Servicios básicos de bienes raíces

  • Ventas de bienes: Representación de expertos para comprar y vender condominios de lujo, casas, villas y terreno para el desarrollo.

  • Alquileres de propiedades: Gestión de anuncios de alquiler a corto y largo plazo.

  • Administración de bienes: Gestión de servicios completos para los propietarios, asegurando que las propiedades se mantengan y estén tenantes.

  • Valores de Propiedad Libre: Evaluaciones profesionales para ayudar a los propietarios a determinar el valor de mercado actual de sus activos.

📈 Investment " Consulting

  • Inversión de bienes Estrategia: Asesoramiento adaptado para los inversores que buscan entrar en el mercado tailandés o ampliar su cartera.

  • Servicios de consultoría: Orientación de alto nivel aprovechando sus 20 años más de experiencia en la industria internacional.

  • Análisis de mercado: Introspección detallada de las tendencias de Pattaya y Jomtien inmobiliarias.

⚖️ Legal " Administrative " Apoyo

  • Título Asistencia Deed: Navigating the complexities of Thai property ownership (Chanote transfers, etc.).

  • Orientación jurídica: Garantizar que todas las transacciones sean plenamente legales y transparentes tanto para nacionales tailandeses como extranjeros.

  • Due Diligence: Comprobaciones exhaustivas de antecedentes sobre propiedades para proteger los intereses del comprador.

🏗️ Development " Construction (via QA Living)

  • Desarrollo de la propiedad: Expertise in identifying and developing land.

  • Construcción y renovación: Servicios de construcción de alta calidad y actualizaciones de propiedades.

  • Marketing de proyectos: Estrategias profesionales de marketing y ventas para nuevos desarrollos.

📱 Productos de Marketing Digital

  • Producción de vídeo profesional: Pasillos de propiedades de alta gama y contenido promocional.

  • Campañas de anuncios digitales: publicidad dirigida a Google y Facebook para llegar a compradores calificados.

  • SEO & Branding: Optimizar la visibilidad de la propiedad en línea a través de plcthaiproperty.com y Google Business Profiles.

Nuestros agentes en Tailandia
Mark Quinn
1 932 propiedades
Premium Premium
