Palmera Elite Real Estate Brokerage es una agencia inmobiliaria con sede en Dubái especializada en propiedades sobre plano (off-plan). Trabajamos con los principales promotores de los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Chipre y Georgia, y ayudamos a compradores internacionales a seleccionar, comparar y adquirir viviendas de obra nueva y activos de inversión. La empresa cuenta con la licencia comercial de Dubái n.º 1306924 y está registrada en RERA con el ORN 40780. Nuestros asesores hablan inglés, ruso, hebreo, ucraniano, francés y turco, y acompañan al cliente desde la primera selección hasta la entrega de llaves.