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Palmera Elite Real Estate Brokerage

Emiratos Árabes Unidos, Dubái
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2024
En la plataforma
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Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Українська, Türkçe, עִברִית
Página web
Página web
www.palmera.realestate
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Sobre la agencia

Palmera Elite Real Estate Brokerage es una agencia inmobiliaria con sede en Dubái especializada en propiedades sobre plano (off-plan). Trabajamos con los principales promotores de los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Chipre y Georgia, y ayudamos a compradores internacionales a seleccionar, comparar y adquirir viviendas de obra nueva y activos de inversión. La empresa cuenta con la licencia comercial de Dubái n.º 1306924 y está registrada en RERA con el ORN 40780. Nuestros asesores hablan inglés, ruso, hebreo, ucraniano, francés y turco, y acompañan al cliente desde la primera selección hasta la entrega de llaves.

Servicios
  • Venta de obra nueva y sobre plano en Dubái y todos los EAU
  • Vivienda e inmuebles de inversión en Mascate y Omán
  • Propiedades en Chipre y Georgia (Batumi, Tiflis)
  • Reserva directa con el promotor: sin comisión para el comprador
  • Comparación de planes de pago y planes post-entrega
  • Análisis de rentabilidad y ROI para inversores
  • Orientación sobre la residencia por inversión inmobiliaria
  • Contratos, registro en el DLD y Oqood
  • Inspección de entrega, gestión de la propiedad y reventa
Nuestros agentes en Emiratos Árabes Unidos
Demitri Askinadze
Demitri Askinadze
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