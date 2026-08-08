INEST HOMES

Trabajamos con objetos de diferentes especificaciones y políticas de precios. Ofrecemos objetos del catálogo terminado en nuestro sitio web, y también seleccionamos objetos de acuerdo con una solicitud individual de acuerdo con los deseos del cliente. Nos especializamos en la venta de apartamentos, villas, terrenos. Ayudamos a sentirnos cómodos y establecernos en un nuevo lugar de residencia.
Nuestra empresa es un equipo de personas enérgicas y responsables. Estamos bien versados en asuntos legales en cada etapa de la transacción, habiendo acumulado una experiencia invaluable durante más de 12 años.
Sabemos todo sobre la industria: por ejemplo, cómo se verifica la documentación de los objetos, lo que resolverá mejor la tarea de los inversores, ayudará a obtener la ciudadanía turca, así como un permiso de residencia para todos los compradores. Trabajamos con programas estatales de inmigración, inversión, ayudamos a los negocios con apoyo legal, conocemos los matices de las leyes en la jurisdicción de la República de Turquía.
Servicios de los Hogares Inest
İNEST HOMES es una empresa internacional que acompaña a clientes en todas las etapas de compra, inversión y mudanza a Turquía.
Nuestros servicios:
Selección de bienes raíces para la vida, recreación, inversión y ciudadanía.
Formación de una cartera de inversiones teniendo en cuenta el presupuesto, los objetivos, la rentabilidad y la estrategia del inversor.
Propiedades exclusivas y ventas cerradas no disponibles en publicidad abierta.
Verificación del vendedor y la propiedad: verificación legal de documentos, análisis de riesgos, verificación de restricciones, gravamenes y historia del objeto.
Full legal support of the transaction by professional lawyers with many years of experience.
Asesoramiento jurídico oral gratuito sobre la compra de bienes raíces, permiso de residencia, ciudadanía, herencia, impuestos y negocios.
Apoyo para obtener un permiso de residencia y la ciudadanía turca.
Evaluación del atractivo de inversión de los objetos y pronóstico del potencial para el crecimiento del valor.
Venta y reventa de bienes raíces, asistencia en la salida de inversiones con el máximo beneficio.
Servicio post-venta: conexión de servicios públicos, registro de seguros, asistencia con mobiliario, reparación, gestión inmobiliaria y alquiler.
Registro de empresas y establecimiento de negocios en Turquía, apoyo legal de actividades empresariales.
Adaptación después del traslado: asistencia para abrir cuentas bancarias, procesar documentos, seleccionar escuelas, instituciones médicas y resolver problemas de hogar.
Consultas de inversión sobre diversas regiones de Turquía, teniendo en cuenta la situación actual del mercado y las perspectivas de desarrollo.
Trabajar con instalaciones en diferentes regiones de Turquía, así como en otros países en demanda de inversores internacionales.
Equipo profesional de especialistas: experimentados gerentes de ventas, abogados, evaluadores, consultores financieros y especialistas en atención al cliente.
No sólo vendemos bienes raíces – creamos soluciones de inversión seguras, acompañando al cliente de la primera apelación a la plena realización de sus objetivos.