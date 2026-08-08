INEST HOMES

Sobre la agencia

Trabajamos con objetos de diferentes especificaciones y políticas de precios. Ofrecemos objetos del catálogo terminado en nuestro sitio web, y también seleccionamos objetos de acuerdo con una solicitud individual de acuerdo con los deseos del cliente. Nos especializamos en la venta de apartamentos, villas, terrenos. Ayudamos a sentirnos cómodos y establecernos en un nuevo lugar de residencia.

Nuestra empresa es un equipo de personas enérgicas y responsables. Estamos bien versados en asuntos legales en cada etapa de la transacción, habiendo acumulado una experiencia invaluable durante más de 12 años.

Sabemos todo sobre la industria: por ejemplo, cómo se verifica la documentación de los objetos, lo que resolverá mejor la tarea de los inversores, ayudará a obtener la ciudadanía turca, así como un permiso de residencia para todos los compradores. Trabajamos con programas estatales de inmigración, inversión, ayudamos a los negocios con apoyo legal, conocemos los matices de las leyes en la jurisdicción de la República de Turquía.