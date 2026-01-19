Hotel Invest

  1. Realting.com
6 rue Louis Braille
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
1 mes
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Página web
studio.youtube.com/channel/UCO-Imi_0DDLBsQdhxPKblxw
Horas de trabajo
Sobre la agencia

Ofrecemos a los clientes soluciones de inversión de próximo nivel: la compra de habitaciones de hotel y bienes inmuebles con rendimientos garantizados, una estructura legal transparente y un soporte completo en cada etapa de la transacción.

📌 Lo que ofrecemos
🔹 Venta de habitaciones hoteleras en cadenas hoteleras de gestión profesional
🔹 Propiedades de alquiler para ingresos pasivos
🔹 Programas de inversión con rendimientos fijos o proyectados
🔹 Propiedades residenciales y comerciales en lugares premium
🔹 Evolución de los planes y bienes terminados y listos para usar
🔹 Consultoría sobre inversiones y rentabilidad
🔹 Apoyo de transacción llave en mano
🔹 Apoyo jurídico completo

Servicios

📌 Por qué es propicio trabajar con nosotros

🔸 Términos directos de los desarrolladores oficiales
🔸 Modelos de inversión transparentes
🔸 Selección de propiedades adaptada basada en los objetivos del cliente
🔸 Evaluación del riesgo y análisis del rendimiento financiero
🔸 Apoyo integral a las transacciones
🔸 Control jurídico completo
🔸 Acceso a proyectos fuera del mercado y exclusivos

Nuestros agentes en Francia
ILANA HIMOVYCH
ILANA HIMOVYCH
21 propiedad
