DDA Real Estate

Indonesia, Cinere
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
1 año 6 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
dda-re.com/
Sobre la agencia

La agencia internacional de la venta de los inmuebles, creada en 2007, entra en el grupo de las Compañías "Business-Jurista". La única Compañía en el mercado que Opera en más de 400 ciudades en Rusia desde Kaliningrado hasta Kamchatka, oficinas en Turquía, Tailandia, Bali (Indonesia), Vietnam y la oficina central en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Le recogeremos los inmuebles para la inversión, el Alquiler o la residencia absolutamente gratis con el acompañamiento completo de la transacción (nuestro trabajo es pagado por el promotor).

Servicios

Seleccionaremos bienes inmuebles para que usted invierta, alquile o viva de forma totalmente gratuita con el apoyo total de la transacción (nuestro trabajo lo paga el desarrollador).

- Garantía del rendimiento anual de la inversión;
- Cuotas sin intereses a 7 años;
- Soporte legal gratuito;
- Garantía de seguridad para transferencias en una transacción;
- Mejores condiciones de vida y de inversión;
- Gran base de instalaciones.

Horas de trabajo
Abierto ahora
Actualmente en la empresa: 14:24
(UTC+7:00, Asia/Jakarta)
Lunes
10:00 - 22:00
Martes
10:00 - 22:00
Miércoles
10:00 - 22:00
Jueves
10:00 - 22:00
Viernes
10:00 - 22:00
Sábado
10:00 - 22:00
Domingo
10:00 - 22:00
Nuevos edificios
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonesia
de
$190,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Chalet a dos minutos de la playa. ROI proyectado: 17%. Pago: 30% + cuotas para 7 pagos del 10%. Pagos sin intereses durante 12 meses. ¡Objeto de inversión con alta rentabilidad! ¡Aumento de precio garantizado! Complejo MELASTI DREAM RESIDENCE con arquitectura moderna. La decoración inter…
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesia
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 117–159 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa a 80 metros de la playa.Ventajas: rinde hasta un 15% al año.Instalaciones:- Posee piscina con hidromasaje;- El sistema hogareño inteligente;- Teatro de casa;- Gabinete de vinos;- Almacenamiento.- Lavadora;- Electrodomésticos Bosch y análogos;- Plumbing Grohe, Villeroy y análogos.Ubicac…
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$145,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 40 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Moderno apartamento con vistas al mar.Apartamentos atractivos para la inversión. La ocupación promedio de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. El rendimiento de alquiler es del 17%. Regreso en 6 años.Apartamentos con terraza privada con vistas al océano, desde donde …
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 143 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
143.0
350,000
Complejo residencial JAY GRAY
Complejo residencial JAY GRAY
Complejo residencial JAY GRAY
Complejo residencial JAY GRAY
Complejo residencial JAY GRAY
Complejo residencial JAY GRAY
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$136,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
136,000
Nuestros agentes en Indonesia
Veronika Ismailova
Veronika Ismailova
31 propiedad
Agencias cercanas
PRO Silver
Satellite Estate
Indonesia, Lesser Sunda Islands
Edificios nuevos 6 Propiedades residenciales 186
BNBPROFITS
Indonesia, Badung
Propiedades residenciales 461 Bienes raíces comerciales 9 Parcelas 30
Alex y Mark son empresarios y expatriados que viven en Bali durante más de una década. En 2018 fundaron bnbprofits para aportar una nueva perspectiva al mercado inmobiliario de Bali. Están implementando constantemente las últimas soluciones de TI para ofrecer una experiencia realmente notabl…
