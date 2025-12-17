DDA Real Estate

Sobre la agencia

La agencia internacional de la venta de los inmuebles, creada en 2007, entra en el grupo de las Compañías "Business-Jurista". La única Compañía en el mercado que Opera en más de 400 ciudades en Rusia desde Kaliningrado hasta Kamchatka, oficinas en Turquía, Tailandia, Bali (Indonesia), Vietnam y la oficina central en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Le recogeremos los inmuebles para la inversión, el Alquiler o la residencia absolutamente gratis con el acompañamiento completo de la transacción (nuestro trabajo es pagado por el promotor).