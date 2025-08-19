Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Fundado en 1996, The Your Capital Group es un líder del mercado inmobiliario y ofrece servicios integrales en todos sus segmentos. Hay más de 250 profesionales altamente cualificados trabajando en nuestro equipo. La responsabilidad, la honestidad y la integridad jurídica son los principales motivos de nuestro trabajo. Tecnología constante y desarrollo de servicios, control de calidad y alta profesionalidad de nuestros empleados nos ayudan a cumplir nuestro trabajo de buena fe y ser tan útiles a nuestros clientes como sea posible. Siempre estamos abiertos a la cooperación. Garantizamos proporcionar productos de gran calidad a nuestros clientes; tecnologías modernas, relaciones amistosas, honestas y nuevas oportunidades a nuestro equipo; estándares europeos al mercado inmobiliario; y responsabilidad y protección a la sociedad. Estamos seguros de convertirse en uno de los líderes de la nueva economía del país.
Servicios
El Grupo Tu Capital opera en todos los segmentos del mercado inmobiliario y ofrece una amplia gama de servicios: compra y venta, alquiler, servicios de consultoría para inmuebles residenciales y comerciales. La experiencia, el profesionalismo y las tecnologías modernas son las garantías de nuestro éxito.
Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company fue establecida en 2007, obtuvo un certificado de registro estatal y una licencia emitida por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús para proporcionar servicios inmobiliarios. Orshansky Real Estate Center ofrece una ampl…
Ofrecemos lo esencial para una transacción exitosa y el apoyo de nuestro cliente: seguridad, calidad, honestidad, profesionalidad y comodidad. Hacemos más que vender propiedades; protegemos los intereses de nuestros clientes. Selection of best object options, full legal support, new standard…
La agencia inmobiliaria «Success Guarantor» fue fundada el 25 de julio de 2006. La agencia inmobiliaria «Success Guarantor» opera en todos los segmentos del mercado. Entre ellos se encuentran el mercado inmobiliario urbano primario y secundario, propiedades comerciales y viviendas de lujo. L…