  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Belarús, Minsk
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
7 años 6 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
www.t-s.by/
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia
Fundado en 1996, The Your Capital Group es un líder del mercado inmobiliario y ofrece servicios integrales en todos sus segmentos. Hay más de 250 profesionales altamente cualificados trabajando en nuestro equipo. La responsabilidad, la honestidad y la integridad jurídica son los principales motivos de nuestro trabajo. Tecnología constante y desarrollo de servicios, control de calidad y alta profesionalidad de nuestros empleados nos ayudan a cumplir nuestro trabajo de buena fe y ser tan útiles a nuestros clientes como sea posible. Siempre estamos abiertos a la cooperación. Garantizamos proporcionar productos de gran calidad a nuestros clientes; tecnologías modernas, relaciones amistosas, honestas y nuevas oportunidades a nuestro equipo; estándares europeos al mercado inmobiliario; y responsabilidad y protección a la sociedad. Estamos seguros de convertirse en uno de los líderes de la nueva economía del país.
Servicios
El Grupo Tu Capital opera en todos los segmentos del mercado inmobiliario y ofrece una amplia gama de servicios: compra y venta, alquiler, servicios de consultoría para inmuebles residenciales y comerciales. La experiencia, el profesionalismo y las tecnologías modernas son las garantías de nuestro éxito.
Nuestros agentes en Belarús
Ver todo 7 agents
Elena Saykovskaya
Elena Saykovskaya
42 propiedades
centr@t-s.by
centr@t-s.by
42 propiedades
mk@t-s.by
mk@t-s.by
15 propiedad
uz@t-s.by
uz@t-s.by
15 propiedad
Agencias cercanas
Оршанский центр недвижимости, Александр
Belarús, Orsha
Propiedades residenciales 93 Parcelas 2
Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company fue establecida en 2007, obtuvo un certificado de registro estatal y una licencia emitida por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús para proporcionar servicios inmobiliarios. Orshansky Real Estate Center ofrece una ampl…
Dejar una solicitud
Кохинур
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2002
Propiedades residenciales 1
Dejar una solicitud
ООО "Эстейт Компани"
Belarús, Lida
Gründungsjahr des Unternehmens 2021
Propiedades residenciales 166 Bienes raíces comerciales 16 Alquiler a largo plazo 5
Ofrecemos lo esencial para una transacción exitosa y el apoyo de nuestro cliente: seguridad, calidad, honestidad, profesionalidad y comodidad. Hacemos más que vender propiedades; protegemos los intereses de nuestros clientes. Selection of best object options, full legal support, new standard…
Dejar una solicitud
ООО "Лига права - Недвижимость"
Belarús, Gómel
Gründungsjahr des Unternehmens 2008
Propiedades residenciales 14 Bienes raíces comerciales 1
13 años en el mercado inmobiliario de la República de Belarús
Dejar una solicitud
Гарант успеха, АН Гарант успеха
Belarús, Brest
Propiedades residenciales 169 Bienes raíces comerciales 1 Alquiler a largo plazo 1 Parcelas 7
La agencia inmobiliaria «Success Guarantor» fue fundada el 25 de julio de 2006. La agencia inmobiliaria «Success Guarantor» opera en todos los segmentos del mercado. Entre ellos se encuentran el mercado inmobiliario urbano primario y secundario, propiedades comerciales y viviendas de lujo. L…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir