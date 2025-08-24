Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. Winchester
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Winchester, Großbritannien

2 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Winchester, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Winchester, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
2-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf in Winchester bieten eine seltene Gelegenheit, ein Haus in ei…
$684,359
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Winchester, Großbritannien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen