Wohnung mit Garten kaufen in Southampton, Großbritannien

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Southampton, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Southampton, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Neuentwicklung bietet entlang der Themse eine zeitgemäße Sammlung von H…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Southampton, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Southampton, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine einzigartige Mischung aus zeitgenössisch…
$735,515
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Southampton, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Southampton, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 91 m²
An den Ufern der Themse gelegen, bietet diese außergewöhnliche neue Entwicklung eine perfekt…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
