  2. Großbritannien
  3. Salford
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Salford, Großbritannien

Wohnung 3 Schlafzimmer in Salford, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Salford, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Die Wohnungen zum Verkauf in Manchester locken weiterhin sowohl Privathaushalte als auch Inv…
$478,916
Wohnung 1 Schlafzimmer in Salford, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Salford, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Investment-Wohnungen in Manchester sind zu einem der gefragtesten Immobilien in Großbritanni…
$238,627
