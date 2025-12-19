  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. London
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in London, Großbritannien

England
1
Groß-London
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Stadthaus Oh So Close DarGlobal
Stadthaus Oh So Close DarGlobal
Stadthaus Oh So Close DarGlobal
Stadthaus Oh So Close DarGlobal
Stadthaus Oh So Close DarGlobal
Alle anzeigen Stadthaus Oh So Close DarGlobal
Stadthaus Oh So Close DarGlobal
London, Großbritannien
von
$742,145
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Entfliehen Sie der Hektik des Zentrums von London und entdecken Sie eine exklusive Oase im Herzen von Ealing, West London mit Oh So Close.Nur wenige Schritte vom malerischen Walpole Park und dem ruhigen Lammas Park entfernt bietet dieses prestigeträchtige Anwesen die perfekte Kombination aus…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen