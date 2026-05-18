  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. Einwanderungsprogramme
  4. Niederlassungserlaubnis in Großbritannien

Niederlassungserlaubnis in Großbritannien

Großbritannien Großbritannien
Erhaltsfrist: von 1 monate
Kosten: von
$35,000
;
Niederlassungserlaubnis in Großbritannien
Niederlassungserlaubnis
Eine Anfrage hinterlassen

Über das Einwanderungsprogramm

Aufenthaltserlaubnis für Arbeit (Arbeitsvisum) ohne Arbeitsplatz.

Zusätzliche Dienstleistung: Rekrutierung

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 1 monate
Kosten
Kosten
von
$35,000
Dauer
Dauer
1 monate
Sie sehen gerade
Niederlassungserlaubnis in Großbritannien
Großbritannien Großbritannien
von
$35,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Reichen Sie Ihren Antrag bei einem Einwanderungsberater ein
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Einwanderungsprogramme
Niederlassungserlaubnis
Global Talent Visa and Skilled Worker Residency in the UK
Global Talent Visa and Skilled Worker Residency in the UK
Großbritannien Großbritannien
von
$5,698
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 2 monate
Erhalten Sie ein Talent Visa in nur 3 Wochen, Daueraufenthalt in 3 Jahren, und die Möglichkeit der Staatsbürgerschaft mit umfassender Unterstützung von Immigrazio ab €1990. Premium Paket Medienstrategie und bis zu 5 Artikel. Residency in 3 Jahren Fast-Track dauerhafte britische R…
Einwanderungsberater
Immigrazio
Eine Anfrage stellen