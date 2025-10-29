Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Greater Manchester, Großbritannien

Manchester
20
Salford
5
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Entdecken Sie das moderne Wohnen in dieser weitläufigen Zwei-Zimmer-Wohnung im 6. Stock mit …
$604,041
Wohnung 2 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil in dieser atemberaubenden Zwei-Zimmer-Wohnung im 16. Stock, bie…
$619,523
Wohnung 2 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Steigen Sie ins zeitgenössische Wohnen mit dieser eleganten Zwei-Zimmer-Wohnung im 13. Stock…
$614,541
Wohnung 3 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Steigen Sie in Eleganz mit diesem 1.370 qft (127 m2) südwestlich ausgerichteten Duplex-Stadt…
$767,276
Wohnung 2 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Steigen Sie ins zeitgenössische Wohnen mit dieser exquisiten Zwei-Zimmer-Wohnung, perfekt im…
$595,403
Wohnung 3 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Entdecken Sie die urbane Raffinesse mit diesem geräumigen nordöstlich ausgerichteten Duplex-…
$738,105
Wohnung 3 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Diese spannende neue Entwicklung im Herzen von Manchester bietet eine raffinierte Mischung a…
$1,11M
