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Duplexes in Groß-London, Großbritannien

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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 054 m²
Eine seltene Gelegenheit, ein 3-Zimmer-Duplex-Penthouse zum Verkauf in Nine Elms zu erwerben…
$6,76M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in City of Westminster, Großbritannien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
City of Westminster, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 050 m²
Eine hervorragende 3-Zimmer-Duplex-Wohnung zum Verkauf in Belgravia, befindet sich in der re…
$10,34M
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