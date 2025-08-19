Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. England
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in England, Großbritannien

4 immobilienobjekte total found
Villa in Ascot, Großbritannien
Villa
Ascot, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Preisspanne: £1.295.000 - £2.100.000 Eingebettet zwischen den renommierten Gegenden von Sun…
$1,77M
Villa in Wallingford, Großbritannien
Villa
Wallingford, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus traditionellen Dorfwerten und zeitgenossischem Desig…
$527,746
Villa in Enfield, Großbritannien
Villa
Enfield, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Preisspanne: £775.000 - £1.814.000 Entdecken Sie eine erstklassige Wohnanlage auf 56 Hektar…
$1,05M
Villa in High Wycombe, Großbritannien
Villa
High Wycombe, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Preisspanne: £262.500 - £982.500 Eingebettet in eine idyllische landliche Umgebung bietet u…
$356,747
