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Penthäuser am See in England, Großbritannien

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 6 zimmer in London, Großbritannien
Penthouse 6 zimmer
London, Großbritannien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 324 m²
Stockwerk 50/50
Exklusives Versace Home Duplex-Penthouse mit 5 Schlafzimmern | DAMAC Tower | Nine Elms, Lond…
$14,24M
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Immobilienangaben in England, Großbritannien

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