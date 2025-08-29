Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Großbritannien
  3. City of London
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in City of London, Großbritannien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in City of London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
City of London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Diese außergewöhnlichen Residenzen, die über Londons Finanzviertel steigen, erneuern Luxusle…
$2,85M
Wohnung 1 Schlafzimmer in City of London, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
City of London, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit einem unvergleichlichen Luxus und atemberaubendem Blick auf…
$1,87M
Immobilienangaben in City of London, Großbritannien

