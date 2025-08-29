Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. Breckland
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Breckland, Großbritannien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Swaffham, Großbritannien
Haus 3 Schlafzimmer
Swaffham, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Diese Entwicklung befindet sich in einer erstklassigen Position am Fluss und verkörpert das …
$1,45M
Immobilienangaben in Breckland, Großbritannien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
