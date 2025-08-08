Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Uganda
  3. Grundstück

Gundstücke in Uganda

1 immobilienobjekt total found
Grundstück in Kalangala, Uganda
UP UP
Grundstück
Kalangala, Uganda
Entdecken Sie Ihren Traum Küstenretreat mit diesem atemberaubenden 20 Hektar Strand Land! Di…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen