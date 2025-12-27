Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Zentralanatolien, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 12/12
Penthouse 3 + 2 Pamfilia Die Residence, die sich in der Stadt Alanya, Mahmutlar befindet, is…
$966
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 4
Mietwohnung in einem Boutique-Projekt in İncek, Gölbaşı, Ankara Die moderne, komplett möblie…
$677
pro Monat
Eine Anfrage stellen
