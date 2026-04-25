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Langfristige Miete von Häuser in Nong Pla Lai, Thailand

Nong Prue
28
Naklua
4
31 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
For Rent East Pattaya House 4 Bedroom Single House This house for rent in East Pattaya is lo…
$1,687
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Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Comfortable 3-Bedroom House for Rent in North Pattaya – Pet Friendly and Fully Furnished Loc…
$1,233
pro Monat
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Private Pool Villa House for Rent in East Pattaya This private pool villa is located in a qu…
$1,840
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Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Bedroom House for Rent – East Pattaya This well-maintained home offers a spacious and prac…
$925
pro Monat
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Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer 3 Badezimmer Haus zum Verkauf in North Pattaya. 400 Grundstücksgröße und ca. …
$2,158
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Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
House for Rent in Na Kluea, North Pattaya This newly renovated detached house is located in…
$1,541
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Haus zu vermieten In East Pattaya – Dieses geräumige 3-Schlafzimmer, 3-Badezi…
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Haus in East Pattaya zu vermieten - Dieses 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Haus …
$2,312
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Haus 6 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 6 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Resort Style Pool Villa for Rent in Central Pattaya Siam Country Club Area This resort style…
$3,083
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Single Storey Detached House for Rent – 3 Bedrooms, Nern Plub Wan, East Pattaya This well ma…
$986
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Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Spacious 5-Bedroom Pool Villa for Rent – Siam Country Club, Pattaya Located in the highly so…
$2,620
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Haus 4 Schlafzimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4 Schlafzimmer Haus in East Pattaya zu vermieten - Dieses moderne 4-Schlafzimmer, 4-Badezimm…
$2,928
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Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Spacious 4-Bedroom House for Rent – Prime Location in Central Pattaya This beautifully desig…
$1,541
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Spacious House for Rent in Nong Prue East Pattaya The house is surrounded by food sources, l…
$1,387
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Stadthaus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Stadthaus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Townhouse 3 Bedroom Corner Unit for Rent in East Pattaya This corner townhouse sits on 18 sq…
$925
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Haus 4 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4-Bedroom Semi-Detached House for Rent in Khao Noi, East Pattaya Spacious two-storey semi-d…
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Haus 2 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Townhouse for Rent in North Pattaya This well-maintained townhouse presents an excellent opp…
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Haus 2 Schlafzimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Haus zu vermieten In East Pattaya - Dieses gemütliche und gepflegte 2-Schlafz…
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Pla Lai, Thailand
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Nong Pla Lai, Thailand
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Single house for rent in Soi Khao Noi, East Pattaya This single detached house is available …
$863
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Haus 5 Schlafzimmer in Naklua, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Naklua, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Luxury Beachfront Pool Villa for Rent – Wongamat Beach, North Pattaya Experience the pinnacl…
$9,864
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Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Luxury Pool Villa for Sale in East Pattaya This exclusive luxury pool villa offers exception…
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Haus 5 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
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Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
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Pool Villa for Rent in Siam Country Club Discover an exceptional opportunity to own a modern…
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Naklua House for Rent 3 Bedroom Pet Friendly Home North Pattaya This house for rent in Naklu…
$1,165
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Haus 4 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
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Nong Prue, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Two-Story Detached House for Rent in Central Pattaya Discover a comfortable modern lifestyle…
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Haus 3 Schlafzimmer
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Single House for Rent with 3 Bedrooms in Central Pattaya This detached house is located in C…
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Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
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Newly Built Modern Pool villa for Rent in East Pattaya Near Nongprue Health Park This beauti…
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
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House for Rent in East Pattaya – Fully Furnished Corner House This house for rent in East P…
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Haus 3 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Haus zu vermieten in North Pattaya – Dieses Haus bietet eine Gesamtfläche von…
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
2-Storey Detached House for Rent – Central Pattaya Available for rent, a fully furnished 2-s…
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Haus 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Newly Renovated 2-Storey House for Rent – Nern Plub Wan, East Pattaya This beautifully renov…
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