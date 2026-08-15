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Villen in Tessin, Schweiz

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Lugano, Schweiz
Villa
Lugano, Schweiz
Fläche 700 m²
Fünf Minuten von der Innenstadt von Lugano entfernt befindet sich dieses seltene Luxushotel.…
$4,78M
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Villa 15 zimmer in Lugano, Schweiz
Villa 15 zimmer
Lugano, Schweiz
Zimmer 15
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse 15-Zimmer-Villa mit herrlichem Blick auf den See und die Berge in einer prestigetr…
$57,63M
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Immobilienangaben in Tessin, Schweiz

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