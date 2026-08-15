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Wohnungen in Tessin, Schweiz

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Lugano, Schweiz
Wohnung 5 zimmer
Lugano, Schweiz
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus-Wohnung mit Panoramablick auf den See im Herzen von Lugano!Wir bieten exklusive 5-Zimm…
$4,11M
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Wohnung 15 Schlafzimmer in Lugano, Schweiz
Wohnung 15 Schlafzimmer
Lugano, Schweiz
Schlafräume 15
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla mit 15 Zimmern mit herrlichem Blick auf den See und die Berge in einer Elite pres…
$58,10M
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