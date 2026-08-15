Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Schweiz
  3. Montreux
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Montreux, Schweiz

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Chernex, Schweiz
Villa 10 zimmer
Chernex, Schweiz
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Nur 10 Minuten vom Zentrum von Montreux, im renommierten Dorf Caux, gibt es eine einzigartig…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Territet, Schweiz
Villa
Territet, Schweiz
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Moderne komfortable Villa von 210 qm. mit atemberaubender Aussicht. Die Lage der Villa ist b…
$4,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen