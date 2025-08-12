Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Izola
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Izola, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Izola, Slowenien
Wohnung
Izola, Slowenien
Fläche 123 m²
Stockwerk 2
Große Wohnung mit Meerblick.Schöne 4-Zimmer-Wohnung auf zwei Ebenen in Isol mit Meerblick.In…
$908,502
