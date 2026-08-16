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Häuser in Domschale, Slowenien

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Domschale, Slowenien
Haus
Domschale, Slowenien
Fläche 332 m²
Möbliertes Haus im Elite-Vorort von Ljubljana.Voll ausgestattetes Familienhaus in ausgezeich…
$802,685
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Haus in Domschale, Slowenien
Haus
Domschale, Slowenien
Fläche 400 m²
Neues Luxushaus im beliebten Vorort von Ljubljana.In einer außergewöhnlichen Lage, umgeben v…
$2,15M
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