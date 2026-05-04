Der weltweit günstigste Zweitpass: Staatsbürgerschaft in nur 45 Tagen

Über das Einwanderungsprogramm

Während karibische Staaten ihre Hürden auf über 200.000 $ anheben, eröffnet São Tomé und Príncipe eine Chance für alle, die Wert auf Pragmatismus und Schnelligkeit legen. Dies ist der kürzeste Weg zum offiziellen Bürgerstatus im Jahr 2026.

Warum dies der beste Deal ist:

Minimaler Einstieg: Nur 90.000 $ für Einzelantragsteller.

Familien-Bonus: Nur 100.000 $ für das Paket „Investor + 3 Familienmitglieder“.

Rekordzeit: Genehmigung und Einbürgerungsurkunde in nur 6 Wochen.

Zero Presence: Der gesamte Prozess erfolgt zu 100 % remote — vom Antrag bis zum Erhalt des Passes.

Vorteile dieses Passes:

Plan B: Ein sicheres Reisedokument eines politisch neutralen Staates.

Banking-Compliance: Erleichterte Kontoeröffnung und internationale Unternehmensregistrierung.

Steueroptimierung: 0 % Steuern auf Auslandseinkommen, Erbe und Vermögen für Nicht-Ansässige.

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