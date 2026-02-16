  1. Realting.com
  2. São Tomé und Príncipe
  3. Einwanderungsprogramme
  4. Staatsangehörigkeit in São Tomé und Príncipe

Staatsangehörigkeit in São Tomé und Príncipe

São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe
Erhaltsfrist: von 2 monate
Kosten: von
$95,000
;
Staatsangehörigkeit in São Tomé und Príncipe
Staatsangehörigkeit
Eine Anfrage hinterlassen

Über das Einwanderungsprogramm

✔️ Zweite Staatsbürgerschaft durch Investition für die ganze Familie! (nicht erstattbarer Beitrag zum Nationalen Transformationsfonds von Sao Tome und Principe ab $ 90.000):

  • Ein neues Programm vom August 2025 aus dem afrikanischen Inselstaat Sao Tome und Principe ist den Bürgern Russlands und der Republik Belarus zur Verfügung

  • Beschleunigte Bearbeitung von Anwendungen - nur 2 Monate!

  • Keine Wohn- und Sprachkenntnisse erforderlich

  • Möglichkeit, in einem Antrag Ehepartner, Kinder unter 30 Jahren und Eltern über 55 Jahre (Familienpaket bis zu 4 Personen $95.000, jedes anschließende Familienmitglied +5.000 $)

  • Anerkannter Partner in der Ehe, Kinder von ehemaligen Ehegatten

  • Fernabsendung von Dokumenten

  • Visafreier Zugang zu 69 Ländern, darunter Hongkong, Singapur, Panama, VAE

  • Vorrechte im Commonwealth der portugiesischen Affenländer (CPLP), einschließlich einfacherer Lebens- und Arbeitsbedingungen in Portugal und Brasilien

  • Einfacher und transparenter Passprozess mit einem lizenzierten Partner, vertraulich und sicher

  • Ihr Werkzeug für langfristige persönliche, familiäre und internationale Planung

Jede Anfrage wird einzeln betrachtet, unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, aktuellen Status und zukünftigen Pläne.

💳 Servicekosten:

  • Anmeldegebühr $5.000

  • Rechtliche Unterstützung - im Vertrag individuell

  • notary, apostille, übersetzungen - über die Tatsache der Dienstleistungen

❓ So erhalten Sie den Service:

  • Schreiben Sie Ihre Frage und lassen Sie den Kontakt für watsapp (bitte nicht!) zu bestimmen, Ihre Situation zuerst.

  • direkte Online-Beratung mit dem lizenzierten Dienstleister, vollständige Informationen über alle Aspekte unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedingungen und zukünftigen Pläne

  • Ihre Entscheidung zum Kauf der Dienstleistung, Vertragsabschluss und Zahlung

  • Vorbereitung und Vorlage von Dokumenten auf schlüsselfertiger Basis, vollständige Unterstützung

  • 🔔 Sie und Ihre Familie sind Inhaber von Sao Tome und Principe Pässe für Ihre internationalen Zwecke.

Wir erwarten Ihre Appelle!

Margarita Denisova, ausländische Immobilienmakler VRC

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 2 monate
Kosten
Kosten
von
$95,000
Sie sehen gerade
Staatsangehörigkeit in São Tomé und Príncipe
São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe
von
$95,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Reichen Sie Ihren Antrag bei einem Einwanderungsberater ein
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Einwanderungsprogramme
Staatsangehörigkeit
Paraguay Citizenship by naturalization
Paraguay Citizenship by naturalization
Paraguay Paraguay
von
$45,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 6 monate
Paraguay liegt im Herzen Südamerikas und ist ein verstecktes Juwel, das mit seinem ungenutzten Potenzial und seinem einzigartigen Charme lockt. Neben der atemberaubenden Landschaft und der herzlichen Gastfreundschaft bietet Paraguay Ausländern einen Weg zur Staatsbürgerschaft mit vielen Vort…
Einwanderungsberater
Luxe Real Estate
Eine Anfrage stellen