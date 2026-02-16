Staatsangehörigkeit in São Tomé und Príncipe

Über das Einwanderungsprogramm

✔️ Zweite Staatsbürgerschaft durch Investition für die ganze Familie! (nicht erstattbarer Beitrag zum Nationalen Transformationsfonds von Sao Tome und Principe ab $ 90.000):

Ein neues Programm vom August 2025 aus dem afrikanischen Inselstaat Sao Tome und Principe ist den Bürgern Russlands und der Republik Belarus zur Verfügung

Beschleunigte Bearbeitung von Anwendungen - nur 2 Monate!

Keine Wohn- und Sprachkenntnisse erforderlich

Möglichkeit, in einem Antrag Ehepartner, Kinder unter 30 Jahren und Eltern über 55 Jahre (Familienpaket bis zu 4 Personen $95.000, jedes anschließende Familienmitglied +5.000 $)

Anerkannter Partner in der Ehe, Kinder von ehemaligen Ehegatten

Fernabsendung von Dokumenten

Visafreier Zugang zu 69 Ländern, darunter Hongkong, Singapur, Panama, VAE

Vorrechte im Commonwealth der portugiesischen Affenländer (CPLP), einschließlich einfacherer Lebens- und Arbeitsbedingungen in Portugal und Brasilien

Einfacher und transparenter Passprozess mit einem lizenzierten Partner, vertraulich und sicher

Ihr Werkzeug für langfristige persönliche, familiäre und internationale Planung

Jede Anfrage wird einzeln betrachtet, unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, aktuellen Status und zukünftigen Pläne.

💳 Servicekosten:

Anmeldegebühr $5.000

Rechtliche Unterstützung - im Vertrag individuell

notary, apostille, übersetzungen - über die Tatsache der Dienstleistungen

❓ So erhalten Sie den Service:

Schreiben Sie Ihre Frage und lassen Sie den Kontakt für watsapp (bitte nicht!) zu bestimmen, Ihre Situation zuerst.

direkte Online-Beratung mit dem lizenzierten Dienstleister, vollständige Informationen über alle Aspekte unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedingungen und zukünftigen Pläne

Ihre Entscheidung zum Kauf der Dienstleistung, Vertragsabschluss und Zahlung

Vorbereitung und Vorlage von Dokumenten auf schlüsselfertiger Basis, vollständige Unterstützung

🔔 Sie und Ihre Familie sind Inhaber von Sao Tome und Principe Pässe für Ihre internationalen Zwecke.

Wir erwarten Ihre Appelle!

Margarita Denisova, ausländische Immobilienmakler VRC