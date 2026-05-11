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Staatsangehörigkeit in St. Lucia

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$240,000
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Über das Einwanderungsprogramm

Sent Lucia bietet eine der effizientsten und flexibelsten Bürgerschaftsprogramme weltweit. Entwickelt für hochwertig qualifizierte Personen, die globale Mobilität, Steuereffizienz und einen strategischen Plan B-ohne Umzug suchen.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 3 monate
Kosten
Kosten
von
$240,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
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3 monate
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