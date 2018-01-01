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Saint Kitts & Nevis Citizenship

St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis
Erhaltsfrist: von 4 monate
Kosten: von
€227,780
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Saint Kitts & Nevis Citizenship
Staatsangehörigkeit
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Vorteile Vorteile

Über das Programm

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений для инвестиций. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумных, низких затратах и ​​скорости инвестиций. 

Преимущества: 

  • Экономические результаты
    • Инвестиции начинаются от $ 100 000
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая обработка

    • Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

  • Каждая семья имеет право

    • Гражданство может получить каждая семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Справедливый налоговый режим без налога на прибыль, наследство или дарение во всем мире.

  • Инвестиции потребуются только после одобрения

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на случай экономических и финансовых потрясений

  • Конфиденциальность

    • Неразглашение персональных данных третьего лица, сохранение конфиденциальности клиента.

 

Программа гражданства Сент-Китс и Невис: 

  • Пожертвование правительству 
    • Невозвратное пожертвование на вклад в устойчивое развитие островного государства (SISC) — 250л.
  • Инвестиции в недвижимость 
    • будем делать инвестиции ниже 

Преимущества 

  • Паспорт Сент-Китса и Невиса выдается через 4-6 месяцев.
  • Безвизовый доступ в 152 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонког и Сингапур.
  • Граждане несут налоговую ответственность - нет налога на богатство, подарки, наследство, вклад.
  • Не требуется постоянного проживания с получением паспорта удаленно.
  • Мультивиза в Соединённые Штаты Америки на срок до 10 лет.
  • Возможность проживания в Великобритании 6 месяцев в году. 

 

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 4 monate
Kosten
Kosten
von
€227,780
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Visafreie Einreise
Visafreie Einreise
Visafreie Einreise
Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Australien, Österreich, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Weißrussland, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Chile, Kolumbien, Komoren, Kongo, Costa Rica, Kroatien, Kuba, Cyprus, Tschechien, Dschibuti, Roseau, Dominikanischen Republik, Ecuador, El Salvador, Äquatorialguinea, Estland, Äthiopien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Deutschland, Ghana, Griechenland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Iran, Irland, Israel, Italien, Jamaika, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kiribati, Kosovo, Bischkek, Laos, Lettland, Libanon, Lesotho, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macao, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Mauretanien, Mauritius, Föderierte Staaten von Mikronesien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Mosambik, Nepal, Niederlande, Nicaragua, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Pakistan, Palau, Palästinensische Autonomiegebiete, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Ruanda, St. Lucia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Salomonen, Südkorea, Südsudan, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Schweden, Schweiz, Taiwan, Tansania, Thailand, Osttimor, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Tuvalu, Türkei, Uganda, Ukraine, Großbritannien, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vatikanstadt, Venezuela, Vietnam, Sambia, Simbabwe
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Saint Kitts & Nevis Citizenship
St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis
von
€227,780
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