Saint Kitts & Nevis Citizenship

Über das Programm

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений для инвестиций. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумных, низких затратах и ​​скорости инвестиций.

Преимущества:

Экономические результаты Инвестиции начинаются от $ 100 000

Безвизовый режим во всем мире В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

Быстрая обработка Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

Каждая семья имеет право Гражданство может получить каждая семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

Привлекательный налоговый режим Справедливый налоговый режим без налога на прибыль, наследство или дарение во всем мире.

Инвестиции потребуются только после одобрения Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

Безопасность для вашей семьи «План Б» на случай экономических и финансовых потрясений

Конфиденциальность Неразглашение персональных данных третьего лица, сохранение конфиденциальности клиента.



Программа гражданства Сент-Китс и Невис:

Пожертвование правительству Невозвратное пожертвование на вклад в устойчивое развитие островного государства (SISC) — 250л.

Инвестиции в недвижимость будем делать инвестиции ниже



Преимущества