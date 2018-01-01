Saint Kitts & Nevis Citizenship

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений для инвестиций. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумных, низких затратах и скорости инвестиций.
Преимущества:
В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.
Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.
Гражданство может получить каждая семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.
Справедливый налоговый режим без налога на прибыль, наследство или дарение во всем мире.
Инвестиции потребуются только после одобрения
Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.
Безопасность для вашей семьи
«План Б» на случай экономических и финансовых потрясений
Неразглашение персональных данных третьего лица, сохранение конфиденциальности клиента.
Программа гражданства Сент-Китс и Невис:
Преимущества