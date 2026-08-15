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Büroräumen in Woiwodschaft Masowien, Polen

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gewerbeimmobilien
159
1 immobilienobjekt total found
Büro 193 m² in Warschau, Polen
Büro 193 m²
Warschau, Polen
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Zwei Gewerbeeinheiten mit der Option, | 193.49 m2 | Garten, Terrasse, Balkon | WarschauVerka…
$529,519
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