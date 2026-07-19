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Wohnungen in gmina Czarnkow, Polen

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Wohnung in Smieszkowo, Polen
Wohnung
Smieszkowo, Polen
Fläche 1 119 m²
Baugrundstücke in Szmieszkow – tolle Lage, toller Preis! ANSATZ
$23,601
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