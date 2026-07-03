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Villen in Paraguay

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Region Oriental, Paraguay
Band Preis reduziert
Villa 6 zimmer
Region Oriental, Paraguay
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 000 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Luxusvilla in Paraguay mit 7,4 ha Grundstück, Infinity-Pool, Jacuzzi,Werksh…
$460,466
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