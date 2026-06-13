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Aufenthaltsgenehmigung in Paraguay

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Erhaltsfrist: von 3 monate
Kosten: von
$70,000
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Über das Einwanderungsprogramm

Paraguay hat ein neues Investor Pass-Programm auf dem globalen Investment-Migrationsmarkt gestartet und einen flexibleren und Investor-orientierten Weg zur direkten dauerhaften Residenz eingeführt.

Das Programm bietet nun vier verschiedene Investitionswege: eine 70.000 $ produktive Unternehmensinvestitionen, die eine Schaffung von Arbeitsplätzen erfordern; ein 150.000 $ touristisches Projekt. Mit einem Geschäftsplan; eine $200.000 Immobilienoption; und $200.000 passive Investitionen in Finanzinstrumente mit einer zweijährigen Halteperiode.

Ein herausragender Vorteil ist der Immobilienpfad, in dem Investoren mit nur 30 % der im Voraus platzierten Investitionen qualifizieren können, was Phasenzahlungen und eine verbesserte Kapitaleffizienz ermöglicht. Das Verfahren wird durch die Accelerated Investment Approval (CIE) innerhalb von fünf Werktagen weiter verbessert, die frühe Gewissheit vor der Residency Processing bietet, die typischerweise 3-6 Monate dauert.

Mit minimalen Residency-Anforderungen, einem Weg zur Staatsbürgerschaft in etwa drei Jahren und wachsender Nachfrage durch regionales Wachstum, ist Paraguay eine der attraktivsten und strategisch positionierten Investment-Residency-Optionen in Lateinamerika.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 3 monate
Kosten
Kosten
von
$70,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
6 monate
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