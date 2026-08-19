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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Maskat, Oman

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Muscat Province
10
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in As Sifah, Oman
Wohnung 2 zimmer
As Sifah, Oman
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
🇴🇲 Oman | Jebel Sifah | 2 fertige Wohnungen mit 1 Schlafzimmer | ab 173.355 $Nur 2 Optionen …
$2,059
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Eigenschaftstypen in Maskat

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Maskat, Oman

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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