  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muscat Province
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Muscat Province, Oman

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Maskat, Oman
Studio 1 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/5
URGENT SALE VON 2 STUDIO APARTMENTEN IN OMANEine must-see Gelegenheit.Schicken Sie mich sofo…
Preis auf Anfrage
