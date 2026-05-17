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Wohnungen am Meer in Muscat Province, Oman

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Maskat
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Maskat, Oman
Wohnung 1 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/4
Das Projekt ist eine Resort-Community von einem der größten Entwickler von Oman. Es ist nich…
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Eigenschaftstypen in Muscat Province

1 Zimmer

Immobilienangaben in Muscat Province, Oman

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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