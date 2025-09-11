Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages in Sande, Norwegen

3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Möre und Romsdal, Norwegen
Ferienhaus 7 zimmer
Möre und Romsdal, Norwegen
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Bäckerei mit Laden. Traditioneller norwegischer Stil Baujahr 1905. Eigener Backsteinofen. 10…
$128,423
Privatverkäufer
Sprachen
English, Dutch
Ferienhaus 7 zimmer in Möre und Romsdal, Norwegen
Ferienhaus 7 zimmer
Möre und Romsdal, Norwegen
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Weißes Haus schöne Lage. Traditioneller norwegischer Bau. Eigener Hafen. WhirlpoolGebäudestr…
$258,512
Privatverkäufer
Sprachen
English, Dutch
Ferienhaus 7 zimmer in Möre und Romsdal, Norwegen
Ferienhaus 7 zimmer
Möre und Romsdal, Norwegen
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Storholmen liegt südlich von Kvamsøya in Møre og Romsdal, die erste Insel nördlich von Stadt…
$357,940
Privatverkäufer
Sprachen
English, Dutch
Immobilienangaben in Sande, Norwegen

