Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Norwegen
  3. Wohnimmobilien
  4. Ferienhaus

Cottages in Norwegen

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Möre und Romsdal, Norwegen
Ferienhaus 7 zimmer
Möre und Romsdal, Norwegen
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Bäckerei mit Laden. Traditioneller norwegischer Stil Baujahr 1905. Eigener Backsteinofen. 10…
$128,423
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Dutch
Ferienhaus 7 zimmer in Möre und Romsdal, Norwegen
Ferienhaus 7 zimmer
Möre und Romsdal, Norwegen
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Weißes Haus schöne Lage. Traditioneller norwegischer Bau. Eigener Hafen. WhirlpoolGebäudestr…
$258,512
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Dutch
Ferienhaus 7 zimmer in Möre und Romsdal, Norwegen
Ferienhaus 7 zimmer
Möre und Romsdal, Norwegen
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Storholmen liegt südlich von Kvamsøya in Møre og Romsdal, die erste Insel nördlich von Stadt…
$357,940
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Dutch
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Norwegen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen