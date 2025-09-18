Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser in Kirgisistan

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 4 zimmer in Bischkek, Kirgisistan
Wohnung 4 zimmer
Bischkek, Kirgisistan
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
Clubhaus « Prestige Hall » Über das Clubhaus Geschlossene VIP Town32 Apartments auf 1 Hektar…
Preis auf Anfrage
Wohnung 5 zimmer in Bischkek, Kirgisistan
Wohnung 5 zimmer
Bischkek, Kirgisistan
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Stockwerk 4/4
Clubhaus & laquo; Prestige Hall & raquo; Über das Clubhaus Geschlossene VIP Town32 Apartment…
Preis auf Anfrage
