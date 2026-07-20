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Langfristige Miete von Villen in Südbezirk, Israel

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Villa 7 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 7 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 7
Fläche 395 m²
Bezug: 6925 Bezirk: Youd Zain, nahe am Meer Herrliche Villa zu vermieten 7 Zimmer einschließ…
$12,464
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Aschdod, Israel
6-Zimmer-Villa
Aschdod, Israel
Zimmer 6
Fläche 270 m²
Bezug: 6542 Bezirk: Youd Alef Villa von 6 Zimmern auf 2 Etagen einschließlich Mamad Fläche: …
$4,264
pro Monat
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