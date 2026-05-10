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Citizenship by Investment Program

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Erhaltsfrist: von 4 monate
Kosten: von
$235,000
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Citizenship by Investment Program
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Über das Einwanderungsprogramm

Das einzige karibische CBI-Programm mit E-2 Vertrag Investor Visum Zugang zu den Vereinigten Staaten. Grenada bietet eine leistungsfähige Kombination aus globaler Mobilität, US-Marktzugang und karibischer Lebensweise.

Jedes Engagement beginnt mit einem vertraulichen, unverbindlichen Gespräch. Teilen Sie Ihre Ziele und wir zeigen, wie Wir können Ihnen und Ihrer Familie dabei helfen, Ihre globalen Mobilitätsziele zu erreichen.

Was erwartet

Ein vertrauliches, unverbindliches Gespräch mit einem leitenden Berater

Beurteilung der einzigartigen Ziele und Umstände der Familie

Überblick über relevante Programme und Zuständigkeiten

Transparente Diskussionszeiten, Kosten und nächste Schritte

Kein Druck, kein harter Verkauf - nur informiert, strategische Beratung

Zusatzleistungen:

 

 

 

 

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 4 monate
Kosten
Kosten
von
$235,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
6 monate
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von
$235,000
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