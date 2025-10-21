Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Yli Ii
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Yli Ii, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Pahkala, Finnland
Haus 4 zimmer
Pahkala, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$17,560
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 6 zimmer in Pahkala, Finnland
Haus 6 zimmer
Pahkala, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$20,989
