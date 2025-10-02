Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Varkaus sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Varkaus sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Leppavirta, Finnland
Villa 5 zimmer
Leppavirta, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/2
Diese prächtige Hälfte einer Doppelhaushälfte, die von einem Architekten entworfen wurde, ve…
$429,470
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Varkaus sub region, Finnland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen