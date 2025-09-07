Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Vaasa sub region, Finnland

Villa 3 zimmer in Gronvik, Finnland
Villa 3 zimmer
Gronvik, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$308,281
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
