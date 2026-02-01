Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Finnland
  3. Vaasa sub-region
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Monatliche Miete für wohnungen mit Terrasse in Vaasa sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Vaasa sub region, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Vaasa sub region, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/3
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$778
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
