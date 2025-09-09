Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Turku sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Naantali, Finnland
Villa 7 zimmer
Naantali, Finnland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 276 m²
Stockwerk 1/2
Eine hochwertige und einzigartige Villa am Meer in Rymättylää, abgeschlossen 2024! Das Anwes…
$3,34M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
