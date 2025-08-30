Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Fell Lapland sub region, Finnland

Kittila
13
Kolari
5
2 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Muonio, Finnland
Haus 6 zimmer
Muonio, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$784,003
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ferienhaus 1 zimmer in Kittila, Finnland
Ferienhaus 1 zimmer
Kittila, Finnland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/1
Willkommen zum Lapland Sommer in Ihrem eigenen idyllischen Ferienhaus zu genießen! Dieses Fe…
$57,064
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Fell Lapland sub region

villen
cottages

Immobilienangaben in Fell Lapland sub region, Finnland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen